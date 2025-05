Ponte, la “road map” di Ciucci e... Una società consortile per subappalti, servizi e forniture

«Habemus Pontem». L’amministratore delegato della “Stretto di Messina”, Pietro Ciucci, riunisce in conclave quelle che un tempo si sarebbero definite le “forze vive” della città e ritesse la (non facile) trama dei rapporti e del dialogo con i territori. Proveniente dagli incontri avuti in Calabria, a Reggio e a Villa San Giovanni, ieri Ciucci è intervenuto nel corso di un partecipato confronto svoltosi alla Camera di Commercio, su iniziativa della Rete civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno. Nella stessa mattinata, ha avuto un faccia a faccia, a Palazzo Zanca, con il sindaco Federico Basile e con il neocommissario dell’Autorità di sistema portuale Ciccio Rizzo.

Con il sindaco e il commissario dell’Autorità di sistema portuale si è discusso soprattutto di opere compensative. Durante l’incontro alla Camera di Commercio, invece, si sono accesi i riflettori sulle ricadute socio-economiche, e occupazionali, della grande infrastruttura sul territorio. Il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina, ha annunciato ufficialmente la costituzione di una società consortile che intende proporsi come partner del “General contractor” per tutto quel che riguarda subappalti, forniture, servizi, con il coinvolgimento di numerose aziende messinesi, siciliane e calabresi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale