Papa Leone XIV piace alla chiesa messinese. I sacerdoti condividono sui social per lui messaggi carichi entusiasmo

C'è invece chi ha pensato di scrivere a Papa Prevost una lettera "consegnandogliela idealmente", come don Giuseppe Di Stefano, parroco della comunità Madonna delle Lacrime al Villaggio Padre Annibale di Bordonaro:

"Caro Leone, benvenuto tra noi e grazie per aver risposto di sì a questa ennesima chiamata di Dio che si è espressa mediante la scelta dei tuoi fratelli cardinali. Ho pensato di scriverti per dare voce ai pensieri e ai sentimenti che mi abitano dentro.

Ti confesso che, appena ti ho visto sul balcone della loggia ed ho ascoltato le tue prime parole ho pianto. Anche tu avevi gli occhi umidi e, a fatica, cercavi di trattenere le lacrime. Personalmente credo che gli occhi riescano a dire sempre più delle stesse parole e, soprattutto, gli occhi umidi di pianto, che sono segno di un cuore capace di commuoversi, di muoversi in direzione dell'altro, per andargli incontro.

"La pace sia con tutti voi" ci hai detto. Le parole del Risorto, da te ripetute, hanno fatto breccia - ne sono certo - tra le tante porte chiuse e i muri eretti a tutela dei nostri confini. Ci hai parlato di ponti, ci hai esortati a camminare insieme, mano nella mano tra di noi e con Dio.

Per questo mi permetto di chiederti, da fratello, da cristiano e da prete: abbi cura di noi, di tutti, nessuno escluso. Di chi sta nel gregge e di chi è rimasto fuori, indietro, frettolosamente bollato come perduto.

Non permettere che usiamo la Parola di Dio e la dottrina della Chiesa come un randello per colpire chi non la pensa come noi. Che non ci serviamo di Dio e del suo nome per mettere alla porta, escludere e selezionare tra degni e indegni, buoni e cattivi.

Ci hai esortato ad essere accoglienti come le braccia del colonnato di San Pietro, esortaci ad esserlo sempre, non solo a parole o nelle intenzioni, ma con i fatti e nella verità. E ti prego, Leone, ruggisci per difendere i piccoli e scuotere le coscienze addormentate nell'autosufficienza e nella convinzione che Dio sia sempre e solo dalla loro parte. Ruggisci per spezzare le catene dell'ingiustizia e del sopruso da parte dei potenti di turno, per dissolvere i facili giudizi che frettolosamente incolliamo addosso a quanti chiamiamo diversi o irregolari.

E perdonami, perdonaci, se con troppa fretta e superficialità vogliamo incasellarti nei nostri schemi, decidere se sei più progressista o conservatore, più o meno in linea con le nostre aspettative su di te. Caro Leone, tu, invece, sii semplicemente di Dio e di ogni uomo amato da Lui incondizionatamente. Sii voce di chi non ha voce, carezza di Dio per chi non ha nessuno".