Messina, Papa Leone XIV: l'arcivescovo Accolla "Una scelta dettata dalla Provvidenza. La Chiesa di Cristo è libera e viva"

Il suono a festa delle campane della Cattedrale ha annunciato l’elezione del nuovo Papa ai messinesi: un segno di gioia condivisa, mista a stupore per l’arrivo di un uomo che “non si è presentato attraverso la sua storia personale, ma ha scelto l’immagine di Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio”. Nelle parole dell’arcivescovo Giovanni Accolla c’è tutto l’entusiasmo e la gratitudine a Dio, che nella sua provvidenza non fa mancare guide autorevoli e fedeli, per il dono di Papa Leone XIV. “Al di là delle analisi sociopolitiche, il Signore ci dona una guida spirituale che esprime l’amore di Gesù e il suo sacrificio per tutti attraverso la croce; tutti noi siamo chiamati a essere cirenei della gioia, reggendo il peso della croce insieme al Santo padre. Mons. Accolla, ricordando “la bella eredità spirituale lasciata da Papa Bergoglio”, ha spiegato come “nella chiesa la tradizione si esprime nella continuità e nella professione di fede e nella fedeltà al Signore” e della “fame di speranza che l’umanità oggi più che mai manifesta”.