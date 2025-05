Messina, paura per un incendio in un'abitazione di viale della Libertà

Paura questa mattina sul viale della Libertà, tra l'incrocio con viaa Brasile e l'ex Hotel Riviera, per un principio di incendio scoppiato in un'abitazione di un palazzo. Nessuna conseguenza ma tanta paura per la persona che si trovava all'interno. Sono intervenuti i vigili del fuoco e anche una pattuglia della polizia.