Messina, nascondeva in casa cocaina: arrestato a Camaro un 62enne

I carabinieri di Messina hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel rione di Camaro, con l’attuazione di pattugliamenti dinamici e controlli specifici finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

A seguito delle verifiche effettuate, i carabinieri hanno denunciato – a vario titolo – tredici persone per furto aggravato di energia elettrica e due per evasione dagli arresti domiciliari.

Nell’ambito dell’attività antidroga, una persona è stata arrestata e un’altra è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre otto giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, per modiche quantità di crack, cocaina, marijuana e hashish, detenute per uso personale.

In particolare, i militari dell’Arma hanno arrestato un 62enne messinese, già noto alle Forze dell’ordine, che durante una perquisizione domiciliare d’iniziativa, è stato sorpreso mentre tentava di disfarsi di 12 grammi di cocaina, in parte già divisa in dosi. Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma in denaro di 450 euro, in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato condotto in caserma dove, definito il quadro indiziario è stato formalizzato il suo arresto ed è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tutte le sostanze stupefacenti sequestrate sono state inviate ai carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.