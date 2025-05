Messina e il "fantasma" del Lido di Mortelle: la concessione può essere revocata

«Una rappresentazione orrorifica». Così la senatrice Dafne Musolino, dopo servizi pubblicati su “Gazzetta” (l’ultimo lunedì scorso), definisce lo scempio dell’ex lido di Mortelle. Una vicenda complessa, figlia di anni di abbandono, che sembrava essere arrivata ad un punto di svolta il 20 dicembre 2017, quando l’azienda Eluele srl, otto giorni dopo essere stata costituita, si era aggiudicata all’asta il complesso immobiliare, prospettando, tra l'altro, un ambizioso progetto multimilionario di riqualificazione. Riqualificazione mai avvenuta, però, a dire della stessa azienda, per ragioni burocratiche, evidentemente non superate.

Sta si fatto che, ad oggi, lo scempio è ancora lì, c’è un’ordinanza del sindaco che intima la messa in sicurezza ma, al momento, al di là della recinzione esterna, nulla si è mosso. E l’accesso dalla spiaggia ai locali abbandonati è fin troppo facile, con altrettanto facili pericoli.

