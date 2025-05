Messina, auto si ribalta sullo svincolo di Gazzi, ferita una donna. Riaperto l'ingresso in tangenziale in direzione Palermo

Un'auto si è ribaltata a seguito di un incidente che si è verificato sullo svincolo di Gazzi, in entrata, direzione Palermo. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza. Lo svincolo è stato momentaneamente chiuso al transito per permettere le operazioni di soccorso ed è stato riaperto alle 14.30. Secondo una prima ricostruzione, l'auto capottata, condotta da una donna che è rimasta ferita in maniera non grave, ha prima urtato con un altro mezzo che viaggiava nella stessa direzione. Poi il guardrail ha fatto da trampolino alla vettura che si è ribaltata proprio alla biforcazione Palermo/Catania in entrata.

IN AGGIORNAMENTO