Messina, addio a suor Elsa delle Ancelle Riparatrici: è stata l'infermiera della serva di Dio Alfonsa del Bambin Gesù

E’ morta dopo una lunghissima malattia Maria Elsa Ciraolo , religiosa delle Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore di Gesù che per anni è stata l’infermiera di suor Alfonsa del Bambin Gesù . Una perdita enorme per la congregazione: con premura e infaticabile impegno si è presa cura della Serva di Dio della quale è in corso la causa di beatificazione sin da quando, colpita dall’artrite reumatoide, fu costretta alla sedia a rotelle. A darne notizia la superiora generale delle Ancelle Riparatrici suor Maria Chiara Adamo e la consorella suor Maria Tirendi , delegata episcopale per la vita consacrata: “ha vissuto la sofferenza con grande serenità consapevole di essere con Gesù vittima e sacerdote, nell’offerta della sua vita”, hanno detto; grande il dolore dell’associazione Amici di suor Maria Alfonsa presieduta da Nino La Greca e dall’assistente ecclesiastico fra Tonino Bono , postulatore della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione.

Era nata a Grotte in provincia di Agrigento, il 9 agosto 1936, ha dedicato la sua vita alla vocazione e nella casa madre di S. Orsola ha svolto diverse mansioni, fra cui quella in tipografia. Amica e compagna di confidenze: era questo Elsa per suor Alfonsa che, lei stessa assimilava a Padre Pio riconoscendo quel grande potere di intercessione nei tanti miracoli ascritti nel tempo alla Serva di Dio. A parlare della religiosa accudita fino alla fine nell’Istituto Santa Chiara di Giostra è fra Bono: “testimone oculare delle virtù e dello spessore di Alfonsa, suor Elsa ha offerto fino a pochi giorni fa la sua sofferenza sull’altare della Croce affinchè il suo processo di canonizzazione possa concludersi al più presto”. Tra i tanti messaggi quello di Nino Cardillo, un devoto di suor Alfonsa che scrive così: “Mi ha sempre commosso e ispirato la dedizione umile, discreta, operosa, tenera, sincera di suor Elsa per la sua amica Alfonsina, l'angelo terrestre che la custodiva, così come ha custodito e difeso di lei ogni ricordo, ogni oggetto, ogni segreto. Oggi se possiamo apprezzare, vivere e condividere la santità di suor Alfonsa è anche e soprattutto grazie all'attività della cara suor Elsa”. Lunedì il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro presiederà le esequie alle 15,30 nella chiesa di Gesù Sacramentato S. Orsola sul via Giostra.