Meraviglia a Venetico: reperti d’età ellenistica emersi in un’area di via Piave

Riaffiorano reperti archeologici di età ellenistica in un’area situata lungo la strada statale 113 di Venetico, in via Piave. Il cantiere dei lavori per la collocazione della linea interrata BT (rete elettrica), effettuati dalla società E-Distribuzione Spa, ha portato alla luce elementi di grande interesse che aggiungono un tassello importante alla storia del territorio. Per consentire la salvaguardia del bene nella sua complessità, che sarà oggetto di un'accurata indagine, per la quale la Regione ha già stanziato le risorse, il cantiere risulta infatti ancora sospeso a seguito di un’ordinanza del dirigente responsabile Giuseppe Natoli e dell’allora sovrintendente Mirella Vinci, i quali dopo uno specifico sopralluogo hanno rilevato la necessità di tutelare gli elementi emersi.

