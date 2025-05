La cessione "farsa" del Messina: l'esposto di Sciotto e la "sua verità" sull'Acr

Sciotto contro tutti. In quattro pagine. La verità sulla cessione dell’Acr Messina alla Aad Invest Group lussemburghese e sul resto. Ecco l’esposto che l’ex presidente della squadra di calcio peloritana e oggi azionista di minoranza della società con il 20% delle quote ha depositato il 24 aprile scorso negli uffici della Digos. E che adesso è sul tavolo dei magistrati, i quali hanno aperto l’inchiesta già prima della presentazione della denuncia su tutta la vicenda-cessione e non solo. Ovvero il procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio e il collega sostituto Fabrizio Monaco.

In queste quattro pagine l’ex patron ha cadenzato tutte le date e le circostanze che a suo avviso hanno determinato questa profonda crisi societaria che attanaglia ormai da mesi l’Acr Messina. E scrive per esempio che con una lettera datata 20 marzo 2025, indirizzata alla AAD Invest Group, nel dettaglio a Cissè Doudou, Alexandre Chateaux e Stefano Alaimo, «... ho contestato l’inadempimento contrattuale sia per il mancato pagamento del prezzo di vendita sia per la mancata liberazione della fideiussione, diffidando all’adempimento. Detta nota è rimasta priva di alcun riscontro».

