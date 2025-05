Costituita la Taormina Social City: De Luca replica il “modello Messina”

Formalizzati i primi incarichi di “sottogoverno” a Taormina. Ieri, il sindaco Cateno De Luca ha nominato gli organi della Taormina Social City, la prima azienda speciale costituita dal Comune per occuparsi di servizi sociali, aiuto domestico, assistenza all’autonomia e comunicazione degli studenti disabili, educazione scolastica, scuolabus, asili nido, casa di riposo “Carlo Zuccaro”, colonie estive, Dopo di noi, impianti sportivi, verde pubblico e altre attività per i più deboli.

Nelle scorse settimane, era stato pubblicato l’avviso finalizzato ad individuare i componenti del Consiglio di amministrazione (senza particolari requisiti se non un’adeguata competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa in enti, aziende pubbliche o private) e i revisori dei conti (con obbligo di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei conti) e ieri sono state formalizzate le nomine, di competenza del primo cittadino secondo lo statuto della partecipata.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale