Colpo di pistola contro un gatto a Galati Mamertino: rimarrà paralizzato

Pinocchio è un gatto randagio di sette anni che non dava fastidio a nessuno. Lo hanno reso invalido sparandogli un colpo di pistola alla schiena che ha paralizzato un arto. È una brutta storia quella accaduta nel comune di Galati Mamertino. Il colpo è stato sparato nel centro abitato senza alcuna pietà. Il proiettile ha raggiunto la spina dorsale e per rimuoverlo è stata necessaria una delicata operazione effettuata dalla veterinaria Domenica Cardaci di Brolo dove l'animale è stato trasportato da una volontaria Chiara Franchina dell'associazione "Cuori Randagi Torrenova" anche assistente veterinario zooiatrico che lo ha immediatamente soccorso. Il gatto perdeva sangue da giorni e si trascinava per strada mendicando aiuto. "Questo episodio - affermano le volontarie di Cuori Randagi di Torrenova - è inquietante. Colui che si è macchiato di questa barbarie non esitando a sparare a un povero gatto indifeso è certamente una persona pericolosa. Se Pinocchio è riuscito a sopravvivere si può dire che è quasi un miracolo. Ha camminato per giorni, strisciando, lo dimostrano le piaghe da trascinamento visibili nel suo corpo. È davvero impossibile che nessuno lo abbia notato e soccorso. Anche l'indifferenza dimostrata dai cittadini ci preoccupa". Pinocchio necessita di cure pure costose al momento sostenute dall'associazione ma servono altri aiuti e si è alla ricerca di un posto che lo possa accogliere e garantire l'assistenza necessaria, compresa una famiglia che possa adottarlo. Il fatto è stato segnalato ai Carabinieri e nei prossimi giorni verrà depositata la denuncia.