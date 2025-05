Barcellona, il "flop" del nuovo mercato ortofrutticolo: solo due gli operatori interessati

Si è rivelata un flop la procedura esplorativa per l’assegnazione dei sedici box del nuovo mercato ortofrutticolo all’ingrosso di contrada Sant’Andrea. Alla scadenza dei termini previsti dall’avviso pubblico, che ancora campeggia sulla home page del sito istituzionale di Palazzo Longano – scadenza dello scorso 28 aprile – sono state soltanto due le istanze di altrettanti operatori economici.

E così adesso, l’assessore comunale alle attività produttive, Salvatore Coppolino, per nulla scoraggiato, ha annunciato la stesura di un nuovo bando con il quale si prorogheranno – con le medesime condizioni del precedente avviso – le condizioni previste per la concessione delle aree commerciali su sui sorgono i 16 box estesi ciascuno su una superficie di circa 240 metri quadrati ciascuna.

