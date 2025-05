Taormina, Asm assume ausiliari del traffico. Ma devono avere meno di 40 anni

Per vigilare sulle strade di Taormina e controllare il rispetto delle norme 40 anni di età sono già troppi. È quanto ha stabilito l’Azienda Servizi Municipalizzati, che ha avviato una procedura per assumere 10 ausiliari del traffico a tempo determinato per due mesi, ancora una volta interinali seppur tali contratti siano stati biasimati in passato, stabilendo per scelta aziendale che il personale non potrà avere età superiore ai 40 anni. Un limite, invece, non previsto per i due autisti per i quali è stata avviata una procedura analoga, sempre fino al 30 giugno.

Lo “sbarramento anagrafico” viene specificato nella determina per l’avvio della trattativa con l’agenzia interinale “Humangest Spa”, che si occuperà della selezione del personale, e sta facendo discutere visto che in generale la norma non dispone limiti di età per il lavoratore somministrato e in Italia non vi è un limite di età per partecipare ai concorsi, se si escludono eccezioni come nel caso delle Forze Armate o per posizioni che richiedono requisiti fisici particolari.

Sul sito internet di “Humangest Spa”, invece, nella pagina dove è possibile candidarsi per ausiliario del traffico a Taormina, non viene specificato il limite dei 40 anni di età (che escluderebbe 7 ausiliari uscenti su 10) ma tra i requisiti richiesti viene indicato come preferibile il possesso dell'attestato ex art. 12-bis L. 120/20 che abilita all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada anche per figure non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, buona conoscenza delle norme, capacità relazionali, comunicative e di gestione del conflitto, affidabilità, precisione e senso di responsabilità, disponibilità al lavoro all'aperto e su turni e anche prima esperienza.

