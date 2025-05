Rassegna stampa 09-05-2025 edizione Messina

La rassegna stampa di oggi, edizione Messina/Sicilia, venerdì 9 maggio 2025. Ecco i principali titoli che trovate oggi in edicola, riassunti nella nostra consueta carrellata video.

MESSINA

Non ci fu corruzione giudiziaria: il boss barcellonese Gullotti assolto

Messina, c’è l’accordo per realizzare l’elettrodotto di Terna: così l’ex Baby Park avrà un futuro

Fondazione Lucifero di Milazzo: al via al bando per progettare e garantire i servizi

IN PROVINCIA

Lipari, missione salvezza per Acquacalda: si gioca a Palermo la partita decisiva

Barcellona, la casa di riposo attiva nell’ex “Albergo Termale”. Disposta la sospensione

Taormina, Asm assume ausiliari del traffico. Ma devono avere meno di 40 anni

Spadafora, proposte al Comune nuove opere nel parco urbano