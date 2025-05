Ponte sullo Stretto, Ciucci a Messina: confronto con il sindaco Basile. Si aspetta il via libera del Cipess

Confronto al Comune questa mattina tra l'amministratore delegato della Stretto Pietro Ciucci e il sindaco Basile. Presente anche il nuovo commissario dell'Autority portuale Ciccio Rizzo. All'ordine del giorno il via libera al progetto da parte del Cipess, che dovrebbe arrivare entro metà di luglio. Al via libera è legato anche lo stop al pedaggio autostradale "Ponte Gallo-Villafranca" e una parte del progetto di riqualificazione delle strade, con in ballo 32 milioni di euro.