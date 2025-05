Non ci fu corruzione giudiziaria: il boss barcellonese Gullotti assolto

L’ultimo tassello di quella ormai presunta e non provata corruzione giudiziaria che aveva coinvolto l’ex pm in servizio per anni a Barcellona Pozzo di Gotto Olindo Canali e i boss mafiosi barcellonesi Giuseppe Gullotti e Carmelo D’Amico, è caduto ieri a Reggio Calabria con l’assoluzione dell’ultimo imputato coinvolto, ovvero Gullotti.

La sentenza, decisa con il rito ordinario dal tribunale presieduto dalla giudice Greta Iori, è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. Ed è netta: “perché il fatto non sussiste”. Sia l’ex pm Canali che il boss D’Amico, che poi da pentito aveva raccontato questa storia della presunta corruzione in atti giudiziari, erano stati già assolti nei mesi scorsi con il rito abbreviato.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale