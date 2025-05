Messina, trasferiti a Gela 16 dei 34 gatti di via Don Blasco in attesa dei lavori all'oasi felina

Sono state completate le operazioni di spostamento dei gattini ospitati da un gruppo di volontari all’interno della struttura dell’ex facoltà di veterinaria di via Don Blasco. In considerazione dell’avvio dei lavori di riqualificazione degli spazi, si è reso necessario pianificare lo spostamento della colonia di gatti che risiedeva all'interno di tale area. Per facilitare le delicate operazioni, e per avere un supporto operativo da parte del volontariato animalista, l’assessore al Benessere Animali Massimiliano Minutoli, in collaborazione con l’esperto del sindaco Giuseppe Patriciello, ha convocato le associazioni di protezione animale e i volontari locali per richiedere la loro collaborazione in merito allo spostamento temporaneo della colonia, al fine di garantire la sicurezza e il benessere degli animali.

L’obiettivo principale era individuare soluzioni alternative allo spostamento definitivo dei gatti, concordato con l’ASP. Tra le opzioni considerate vi sono state il trasferimento temporaneo presso un gattile sanitario, nonché l’affido o l’adozione degli animali da parte di soggetti idonei. Le associazioni che hanno risposto positivamente alla richiesta di collaborazione sono state l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) l'associazione "Soccorriamoli", la Lega del Cane insieme ad alcuni volontari locali. In particolare, l'associazione "Soccorriamoli" si è occupata di tutte le operazioni di trasporto dei gatti dalla colonia all'O.V.U.D. (Ospedale Veterinario Universitario Della città), dove gli animali sono stati sottoposti a visite veterinarie. I gatti con problemi di salute sono stati curati per garantire la loro idoneità al trasferimento successivo al gattile sanitario di Gela.