Messina, risonanze magnetiche più performanti con intelligenza artificiale. Al via il piano di aggiornamento del Policlinico

Si comincia con la RM del padiglione E che, dopo il momentaneo stop messo in atto, rientrerà in funzione il 26 maggio. Tale aggiornamento è molto significativo perché renderà le sequenze più veloci, riducendo così i tempi dell’esame, a beneficio di quei pazienti che non amano stazionare a lungo in risonanza durante l’esecuzione della prestazione. Una maggiore velocità che si riscontra anche con la minore durata della narcosi per i pazienti che eseguono l’esame in sedazione.

Per mitigare i disagi che potrebbero derivare dagli interventi in programma l’AOU ha scelto di mettere in funzione una Risonanza su mezzo mobile; una scelta che - grazie alla collaborazione dell’équipe - è stata adottata anche per non creare criticità ulteriori nella gestione delle liste d’attesa. Tale utilizzo sarà anche sperimentale per valutare un possibile uso del mezzo mobile più a lungo termine, sempre in ottica di abbattimento liste d’attesa.