Messina, ragazzo ferito durante una rapina: arrestato un 19enne

Agenti della Poliziadi Messina hanno eseguito una misura cautelare di arresti domiciliari a carico di un giovane messinese di 19 anni, accusato di rapina. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, diretta dal dottor Antonio D’Amato.

I fatti risalgono a settembre 2024, quando in via Ghibellina, in piena notte, il diciannovenne avrebbe avvicinato un coetaneo, minacciandolo con un taglierino e intimandogli di consegnare soldi e cellulare. Al rifiuto della vittima, l’aggressore lo avrebbe colpito con l’arma alla gamba sinistra, procurandogli una ferita e costringendolo infine a cedere denaro e telefono.

Le indagini, coordinate dalla Procura e svolte dalla Sezione “Antirapina” della Squadra Mobile di Messina, hanno permesso di individuare il presunto responsabile grazie anche ai filmati dei sistemi di videosorveglianza, che hanno documentato le diverse fasi della rapina. Gli elementi raccolti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.