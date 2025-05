Messina, c'è l’accordo per realizzare l’elettrodotto di Terna: così l'ex Baby Park avrà un futuro

Un passo avanti importante per riqualificare una delle zone più belle della città, dove tra l’altro diverse generazioni di messinesi hanno trascorso parecchio tempo durante la loro infanzia. È l’area dell’ormai dismesso Baby Park, che da quando non è più attiva la zona di divertimento versa in uno stato di totale abbandono e degrado.

Il passo avanti è dato dalla firma, negli uffici dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, della convezione per l’attraversamento sottomarino dell’infrastruttura Bolano-Annunziata nelle aree dell’ex Baby Park, tra Terna Spa e il concessionario delle aree, che è la ditta Vanfiori.

È quindi un importante passo in avanti per l’esecuzione dei lavori relativi alla variante mista aereo/cavo interrato dell’elettrodotto “Sorgente-Rizziconi” nel tratto ricadente tra il sostegno ”n. 6”, la stazione di transizione “Paradiso” con approdo sottomarino.

