Fondazione Lucifero di Milazzo: al via al bando per progettare e garantire i servizi

Gestione dei servizi alla Fondazione Lucifero: arriva la svolta. Dopo anni di polemiche in merito alle attività espletate a “Gigliopoli” dall’associazione “Il Giglio” e alla necessità di procedere a una nuova gara, il commissario straordinario Francesco Mangano ha preso la decisione che da tempo si attendeva, disponendo l’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica. Gli uffici di via della Baronia hanno già pubblicato il bando per la co-progettazione degli interventi da attuare. Ad essere interessati saranno gli enti del terzo settore che dovranno presentare entro il 15 maggio, proposte progettuali concernenti la realizzazione e la gestione dei servizi istituzionali della Fondazione.

