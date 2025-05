Dramma a Castelmola, trovato il corpo senza vita di un 56enne ai piedi della rupe sulla quale sorge il Castello

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina a Castelmola. La scoperta è avvenuta intorno alle 5.40 sulla via Porta Mola, ai piedi della rupe rocciosa sulla quale sorge il castello medievale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina e un’ambulanza del 118, ma all'arrivo dei soccorritori non è stato possibile far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Si tratta di un cittadino statunitense di 56 anni, nato a New York, identificato grazie ai documenti che portava con sé. I carabinieri hanno avviato le indagini per decifrare quanto sia accaduto e tra le prime ipotesi vi è quella che si sia trattato di un gesto volontario compiuto dalla vittima, che si sarebbe gettata dal costone sul quale sono stati notati i segni della caduta e tracce di sangue sulla parete fino alla strada. Accertamenti sono in corso anche per verificare se il 56enne alloggiasse in una struttura ricettiva della zona.