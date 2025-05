Barcellona, la casa di riposo attiva nell’ex “Albergo Termale”. Disposta la sospensione

Nuovo sopralluogo dei Vigili del fuoco all’ex “Albergo Termale”, adibito a casa di riposo per la verifica del rispetto delle prescrizioni che erano state impartite nel precedente sopralluogo del 23 settembre 2024. Infatti – come si evince dal verbale notificato ieri dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, alla Prefettura di Messina, al Comune di Terme Vigliatore e all’amministratore della ditta “Materia Srl”, si è conclusa con l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività la serie di sopralluoghi effettuati dal Comando dei Vigili del fuoco di Messina, ufficio prevenzione incendi, nei locali dell’ex “Albergo Termale” di via Delle Terme, 85, adibiti a Casa di Riposo.

Già il 23 settembre 2024, personale specializzato dei Vigili del Fuoco di Messina, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, ha effettuato una visita ispettiva ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 139 del 2006, verificando la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per l’esercizio della struttura, obbligatoria ai sensi dell’allegato 1 al Dpr 151 del 2011 per “case di riposo”, nonché l’assenza di personale formato come addetto antincendio secondo i requisiti previsti dal decreto ministeriale 2 settembre 2021.

