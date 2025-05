San Fratello, domani si inaugura un murales dedicato a Bettino Craxi nel suo paese d'origine

Venerdì 9 maggio alle ore 17.30, a San Fratello (Me), in Via Serpi, nei pressi del Comune e sotto la caserma dei Carabinieri, verrà scoperto un murales, opera dell’artista siciliano Ligama, raffigurante Bettino Craxi. L'inaugurazione avverrà alla presenza di Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. "Il murales ci restituisce un’immagine di Craxi che guarda all’Italia dall’esilio tunisino, con tutto il significato politico e umano che questo comportò per lui e per il Paese. Sono felice - afferma Stefania Craxi - che quest’opera sia stata realizzata a San Fratello, il luogo delle origini della famiglia di mio padre; il murales ha un valore simbolico importante, proprio alla luce del profondo legame che egli aveva con la Sicilia".