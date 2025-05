Ritrovata a Messina l’auto dell’uomo di 40anni scomparso a Palermo

Si è aperto un fronte messinese nelle ricerche di Giovanni Manitta, l’uomo di 40 anni scomparso alcuni giorni fa da Palermo. Con il ritrovamento della sua auto in una stradina privata di Galati Marina, un villaggio nella zona sud, le ricerche si sono estese anche a Messina. A seguito del ritrovamento dell’auto si sono sollevati alcuni droni per perlustrare la zona e sono state effettuate ricerche anche in mare dagli agenti delle Volanti e dalla polizia municipale che però finora non hanno dato alcun esito. La vettura era stata ritrovata quasi per caso.

Era stata notata dai residenti ferma in una stradina privata vicina ad alcune palazzine a Galati Marina. Quando i vigili urbani sono andati a rimuoverla e hanno effettuato alcuni controlli si sono accorti che si trattava dell’auto dell’uomo scomparso da Palermo. Sembra che l’auto fosse aperta e con un pneumatico scoppio. All’interno non sono stati trovati messaggi o lettere dell’uomo.