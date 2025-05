Patti, tentano truffa all’anziana con il trucco del "finto carabiniere": due arresti, un militare ferito dopo essere stato investito

Due uomini di 36 e 46 anni, entrambi originari del Catanese, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Patti con l’accusa di truffa aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbero messo in atto l’ormai tristemente noto raggiro del "finto carabiniere", ai danni di un’anziana residente nella cittadina tirrenica.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno dei malviventi, che, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine, le aveva riferito che alcuni suoi familiari erano stati trattenuti in caserma per presunte vicende giudiziarie. Da lì la richiesta di una cauzione immediata da versare in denaro o preziosi per ottenere il loro rilascio.

Il tempestivo intervento dei militari del Nucleo Operativo e delle Stazioni di Patti, Raccuja e Gioiosa Marea ha permesso di bloccare uno dei due truffatori proprio nei pressi dell’abitazione dell’anziana. L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi gioielli – anelli, bracciali, orecchini – e di 1.950 euro in contanti, tutto quanto sottratto poco prima alla donna.