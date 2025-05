Messina, il racconto shock di un imprenditore: «Al telefono con il mio truffatore che confessa tutto... in diretta»

Al telefono con il “mio” truffatore. Che chiamo fingendomi un cliente... del mio stesso negozio. È una ordinaria allucinante truffa quella vissuta ieri dal titolare di una grossa ditta di ricambi, che ci ha raccontato praticamente quasi in diretta tutto. Soprattutto per mettere in guardia i tanti clienti che cercano ricambi d’auto e di ogni genere sul web e al telefono. E che oggi presenterà una denuncia alla Polizia insieme al suo legale, l’avvocato Nunzio Rosso.

Il racconto è sconvolgente. Partiamo dalla “causa scatenante”. Tutto è cominciato quando l’imprenditore ieri è stato contattato da uno dei ragazzi dal suo call center, che gli ha riferito pressappoco questo: “Capo ci ha contattato un signore che dice di aver ordinato e pagato un motore da noi, ma il motore non gli è mai arrivato. Noi non abbiamo mai venduto un motore del genere, tanto meno abbiamo mai avuto conversazioni con questo tizio”. Primo campanello d’allarme.

