Messina, cede la strada in Viale Europa: una scarificatrice sprofondata durante i lavori

Una scarificatrice è sprofondata nel controviale di torrente Europa, proprio mentre erano in corso dei lavori. Sotto il peso del mezzo la strada ha ceduto: la strada è stata subito chiusa e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani. Non si registrano feriti. Un periodo non certo facile per le strade cittadine e per l'Amministrazione comunale che deve assolutamente accelerare - come annunciato nei giorni scorsi - sul piano degli interventi sulla sicurezza.