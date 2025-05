L'Università di Messina conferirà il dottorato honoris causa a Santo Versace

Lunedì 12 maggio 2025, alle 11, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, si terrà la cerimonia di conferimento del dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al dott. Santo Versace, imprenditore di spicco nell'industria della moda italiana e internazionale. La Laudatio sarà affidata al prof. Augusto D'Amico, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Il dott. Versace terrà una Lectio Doctoralis sul tema “Dal Superfluo all’Essenziale. Riscoprire il lusso italiano come strumento di innovazione armonica e inclusione”.

Inserito unanimemente nel pantheon dei più importanti manager operanti nel poliedrico ed effervescente mondo della moda italiana, considerata tra le più importanti al mondo, l'imprenditore reggino, assieme al genio creativo del fratello Gianni, ha guidato la Maison Versace, affermandola come icona mondiale della moda “Made in Italy”. Ha guidato il marchio Gianni Versace (fondato nel 1978) ricoprendo il ruolo chiave di Presidente Fondatore e ha contribuito ad espandere il brand in una vasta gamma di settori, tra cui abbigliamento, profumi, accessori e arredamento. È presidente Fondatore di Altagamma (Associazione delle Imprese Italiane di Alta Gamma), nata nel 1992 per riunire e promuovere le aziende italiane d’eccellenza nel settore del lusso.