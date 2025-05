Opportunity Day Messina, idee e percorsi per under 35: il futuro diventa "presente"

Non solo un appuntamento dedicato all’orientamento ma una vera e propria sfida per il futuro dei giovani: è questo lo spirito con cui ieri ha preso il via l’Opportunity Day Messina, l’evento che per tre giorni, fino a domani, trasforma piazza Unione Europea e via Laudamo in un grande laboratorio di idee, incontri e progetti pensati per gli under 35. Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina assieme all’Università degli Studi e patrocinato dalla Camera di Commercio e dall’Ente Teatro, l’evento punta a offrire ben più di semplici informazioni: l’obiettivo è dare a ragazzi e ragazze strumenti concreti per scegliere e costruire un percorso formativo e lavorativo coerente con le proprie ambizioni, senza necessariamente andare via da Messina. Già dal primo giorno l’entusiasmo è stato palpabile: tantissimi studenti e studentesse hanno affollato gli stand alla ricerca di spunti utili per orientarsi tra corsi di laurea, master, tirocini, opportunità imprenditoriali e progetti di crescita personale. L’Università è presente con i suoi Dipartimenti e i servizi di orientamento, pronta a illustrare le novità dell’offerta formativa e a rispondere alle domande.

Il taglio della grande torta tricolore (preparata dall’Istituto Antonello diretto da Laura Tringali) ha sancito l’apertura ufficiale dell’evento, alla presenza del sindaco Federico Basile, dell’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, dell’esperto Stello Vadalà, della rettrice Giovanna Spatari e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Leon Zingales. Presenti anche ad esempio enti come l'INPS o il Centro per l'impiego, e le forze dell'ordine che illustravano le opportunità di carriera. Particolare attenzione è rivolta al progetto “NEETwork ME: Metropolitana per l'Occupazione Giovanile”, che punta a sostenere l’imprenditorialità e l’occupazione tra i 18 e i 29 anni nella provincia di Messina. Un’iniziativa che guarda lontano, con l’ambizione di creare un ecosistema di opportunità stabili e durature per i giovani. Un’occasione da vivere intensamente per prendere in mano il proprio futuro con consapevolezza e determinazione. Tanti workshop in sala Laudamo