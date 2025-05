Milazzo, nuovo Piano regolatore del porto: fari sugli strumenti urbanistici

Un passo avanti per l’Autorità portuale dello Stretto nella predisposizione del Piano regolatore del porto di Milazzo. È stata infatti pubblicata la gara per l’affidamento del servizio di redazione degli strumenti urbanistici dei porti di competenza dell’Authority, comprensivi della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica.

L’importo per tale prestazione ammonta a 600mila euro. Istanze da presentare entro il 16 giugno e quindi sicuramente entro luglio si conoscerà il nome del professionista che dovrà occuparsi di una pianificazione attesa da oltre un decennio. È chiaro che sarà fondamentale a questo punto tener conto anche dei Documenti di indirizzo di pianificazione (Dip) che sono stati approvati dalle varie Municipalità e quindi con riferimento al territorio dai Comuni di Milazzo, Pace del Mela e San Filippo del Mela.

