Messina, tolleranza zero fuori dagli stalli blu: ma gli alberelli hanno un posto... privilegiato. Diverse le anomalie riscontrate nelle vie del centro

Sta facendo il giro dei social l'auto che questa mattina è stata multata dal personale dell'ATM per aver parcheggiato con le ruote anteriori oltre la striscia blu. Certamente, l'infrazione c'è. Ma non ci sarebbe nulla da obiettare, se l'alberello posto al centro dello stallo, non impedisse un regolare pargheggio alle auto. Il titolare dell'auto si è già rivolto ad un legale per contestare il verbale. E non è il solo ad aver riscontrato anomalie legate alla presenza di queste piante che, di fatto, hanno ridotto le aree per la sosta in centro. Diverse le segnalazioni riguardanti il numero degli stalli che in alcuni casi è assente o illegibile.



Come ad esempio in via Manara, dove le strisce blù terminano abbondantemente prima dell'incrocio e dove, per altre due auto, ci sarebbe la possibilià di sosta. Tuttavia, chi parcheggia qui non può attivare il pagamento pur in presenza della segnaletica verticale. Oltre le strisce, mancano i numeri degli stalli che bisogna digitare sia per il pagamento con App sia con i parcometri recentemente installati.