Messina, riflettori riaccesi sull’area ex Sanderson

In attesa che si sblocchi la vicenda del passaggio effettivo delle aree dell’ex Sanderson dall’Ente sviluppo agricolo e quindi dalla Regione al Comune, il Comitato di cittadini che porta il nome della storica azienda agrumaria di Pistunina, continua la sua missione a favore di una rapida riconversione dell’area dismessa tanti anni fa. E per farlo chiama in causa docenti e studenti universitari. Infatti, prosegue la collaborazione tra il comitato Ex Sanderson, nato per chiedere con urgenza la bonifica e la rigenerazione dell’ex sito industriale e il Corso di laurea in Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, coordinato dal prof. Nino Sulfaro.

Dopo un primo incontro svoltosi a marzo al Dipartimento di Architettura e Design dell’Ateneo calabrese, oggi, alle 16, è in programma una nuova tappa del percorso formativo e di collaborazione avviato tra studenti, docenti e cittadinanza attiva.

