Messina, il risanamento del rione Taormina diventa terreno di scontro politico

Ad accendere la miccia sono le 31 famiglie del Rione Taormina, quelle che finora hanno vissuto nelle baracche addossate al muraglione del XXIV Artiglieria. Sottoscrivono un appello in cui denunciano di non essere state trattate con dignità dall’Ufficio commissariale del Risanamento. «Nessuno di noi ha visto le nuove case. Abbiamo visto solo una pianta della abitazione su un foglio e disegni delle stanze. Chi ci ha ricevuto, ha insistito che dovevamo scegliere subito e firmare un foglio di accettazione scritto da Arisme. Altrimenti avremmo dovuto lasciare con la forza pubblica la “casetta” dove abitiamo da anni e anni. Abbiamo protestato ma non abbiamo avuto scelta. Siamo stati trattati non come persone».

