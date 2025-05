Messina, anziano trovato morto in casa dai vigili del fuoco: decesso per cause naturali

Il corpo senza vita di un uomo di 85 anni è stato ritrovato oggi all'interno di un'abitazione in via La Farina. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati per l’assenza prolungata dell’anziano, di cui non si avevano notizie da giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione, insieme a un’ambulanza del 118. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo quanto accertato, l’uomo sarebbe morto per cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali.