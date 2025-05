Caronte&Tourist, la Cassazione al Riesame: “Omessi elementi decisivi”

«Omessa valutazione di un elemento potenzialmente decisivo». È questo il passaggio-chiave della sentenza della 6° sezione penale della Cassazione, che a febbraio si era pronunciata sul sequestro di tre navi della compagnia Caronte&Tourist Isole Minori che resta ancora in piedi per le rotte di collegamento con le varie isole siciliane. I giudici avevano annullato tutto accogliendo il ricorso presentato dal legale della compagnia di navigazione, l’avvocato Alberto Gullino, per la parte residuale della vicenda, e avevano deciso che sul punto si devono nuovamente pronunciare i giudici del tribunale del riesame di Messina, che a suo tempo avevano rigettato l’istanza di dissequestro. Adesso sono state depositate dalla Cassazione le motivazioni che hanno portato a quell’annullamento.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale