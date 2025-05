Un’altra lite violenta del sabato notte a Milazzo, la quarta in 2 mesi: città preoccupata

C’è preoccupazione, cresce la richiesta di una forte prevenzione. Si avverte la necessità di evitare che, tenendo i riflettori spenti, il problema possa degenerare come purtroppo sta accadendo in varie città italiane L’ennesima lite notturna, la quarta in due settimane, è divampata sabato notte a Milazzo e ha coinvolto più persone causando il ferimento di un giovane. Fortunatamente non grave. Si è verificata in pieno centro, alla presenza di tante persone. E anche stavolta i motivi sarebbero futili: uno sguardo di troppo che avrebbe provocato la reazione dell’altra parte. I particolari della lite sono tutti da chiarire e i carabinieri della Compagnia sono al lavoro per fare chiarezza e individuare i responsabili.

