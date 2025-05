Pronto soccorso di Barcellona verso la riapertura, l’Asp al lavoro con varie procedure

Pronto soccorso di Barcellona, prove tecniche di apertura. A parlare delle azioni messe in atto per la riattivazione del Pronto soccorso, chiuso fin dalla pandemia quando l’ospedale, fu trasformato in Covid hospital, è il direttore generale dell’Asp di Messina, il manager Giuseppe Cuccì, che ieri ha presieduto una riunione con i vertici dell’azienda, incentrata sull’organizzazione e sulle modalità di riapertura. «È stata una riunione del Collegio di direzione, di cui faccio parte insieme ai direttori di dipartimento, ai direttori dei distretti sociosanitari e alla direzione strategica della stessa Asp. Si tratta – precisa Cuccì – di un organismo complesso e ampio, ma che ci consente una visione d'insieme operativa». L’obiettivo, chiarisce Cuccì, è chiaro: riaprire il Pronto soccorso.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale