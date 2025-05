Paura a Messina in pieno centro, fiamme in un'abitazione: due persone salvate da un vigile del fuoco e un agente di polizia penitenziaria

Paura questo pomeriggio per un incendio in un appartamento di via Aurelio Saffi. Ad andare a fuoco una cameretta. Fortunatamente l'incendio è stato circoscritto a quella stanzetta, è stato spento grazie all'immediato intervento dei Vigili del fuoco e non ci sono feriti. La proprietaria è riuscita a mettersi in salvo, senza conseguenze.

Nell'appartamento dove si è verificato l'incendio, al secondo piano di una palazzina, c'erano due persone che sono state fatte uscire da un vigile del fuoco libero dal servizio e un agente scelto della polizia penitenziaria che per primi sono intervenuti e lanciato l'allarme. Si sono assicurati che in casa non ci fosse nessuno in attesa dell'arrivo dei pompieri che hanno spento l'incendio