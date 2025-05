Ordine di sgombero al rione Taormina, Siracusano (FI): “Inaccettabile il trattamento riservato alle 31 famiglie”

Una denuncia dura e accorata arriva da Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il parlamento e deputata di Forza Italia, sulla vicenda delle 31 famiglie che vivono nelle baracche di via Taormina, a Messina. Secondo Siracusano, la struttura commissariale per il risanamento avrebbe intimato alle famiglie di lasciare le loro abitazioni entro luglio, anche con l’uso della forza pubblica, senza offrire prima una visione delle case in cui dovrebbero trasferirsi.





“La vicenda è paradossale – ha dichiarato Matilde Siracusano – ed è stata gestita con metodi discutibili. Le famiglie sono state costrette a firmare documenti catastali alla cieca, con la formula ‘prendere o lasciare’, per poi essere lasciate senza risposte, certezze né rispetto.” Siracusano ha ricordato come, negli ultimi anni, il risanamento delle baraccopoli messinesi fosse diventato un esempio a livello nazionale per il dialogo con le famiglie e l’attenzione all’inclusione. “Ora – ha concluso – tutto questo sembra dimenticato. Ma anziani, bambini, persone in difficoltà non sono numeri: meritano rispetto e umanità.”