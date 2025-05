Nuovo Servizio idrico di Messina, riparte l’iter per trovare una società privata

Si rimette in moto l’iter finalizzato alla costituzione della newco chiamata a gestire il Sistema idrico di Messina e della sua provincia, ad eccezione dei cosiddetti Comuni salvaguardati, che continueranno a camminare con le proprie gambe. L’Ati, Assemblea territoriale idrica, ha rivisto le varie tappe di un percorso alquanto complicato, quello dell’individuazione del socio privato (che deterrà il 49 per cento della società mista, a fronte del 51 per cento pubblico), memore delle precedenti gare andate deserte.

