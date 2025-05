Morte del diciannovenne Michele Lanfranchi a Messina, chiesta l’archiviazione

Aveva “scarrellato” con la pistola un paio d’ore prima. Era rimasto il colpo in canna. Poi aveva dimenticato di rimettere la pistola in sicurezza. E mentre fumava in casa del suo amico di sempre, aveva di nuovo preso in mano la Mauser Hsc con matricola abrasa che si portava appresso da circa una settimana. Erano seduti in cucina, stavano chiacchierando. Quando all’improvviso è partito un unico colpo mortale.

È stato un tragico incidente a causare la morte del diciannovenne Michele Lanfranchi, che s’è ucciso per errore la sera del 1° giugno 2024 a Giostra, in via Michelangelo Rizzo, in casa dell’amico 46enne Giovanni Laganà.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale