Messina, andata playout Messina-Foggia: trasferta vietata ai tifosi ospiti

In vista dell’incontro di calcio tra ACR Messina e Calcio Foggia 1920, in programma per sabato 10 maggio allo stadio “Franco Scoglio”, la prefettura di Messina ha disposto specifiche misure per garantire l’ordine pubblico. A seguito della determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportivi, la prefetta Cosima Di Stani ha emesso un provvedimento che vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia, impedendo quindi la trasferta ai tifosi ospiti. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, alla luce delle valutazioni condotte in sede di comitato. L’incontro è considerato ad alto rischio per la rivalità tra le due tifoserie, e la misura adottata mira a prevenire possibili disordini e garantire il sereno svolgimento dell’evento sportivo. La prefettura ha inoltre ribadito la necessità di un’attenta vigilanza e di un coordinamento tra le forze dell’ordine durante l’intera giornata della partita.