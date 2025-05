Centrale di San Filippo del Mela, orizzonti limitati: pressing dei sindacati sull’azienda

Centrale A2a di Archi: è indispensabile fissare delle scadenze sul percorso di transizione ecologica che l’azienda dovrà portare avanti dopo il 2027, quando si concluderà il rapporto con Terna, la società destinataria dell’energia prodotta.

A sostenerlo i sindacati che si dicono preoccupati in merito al silenzio che si registra ormai da parecchio tempo sugli investimenti che sono stati previsti su questo territorio nell’ottica di una riconversione degli impianti. Uno su tutti riguarda il Forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano) per il quale l’A2a ha già ottenuto tutte le autorizzazioni ed è in procinto di redigere il progetto esecutivo.

