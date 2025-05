Baraccopoli di Messina, la replica del sub commissario Trovato: "Scandaloso speculare sulle sofferenze di 31 famiglie"

“E’ davvero scandaloso speculare sulle sofferenze di 31 famiglie che tra qualche mese potrebbero vivere in un alloggio dignitoso e non in una baracca”. E’ quanto dichiara il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, Santi Trovato che si sofferma sui dati relativi alle 31 abitazioni, acquistate dalla struttura commissariale nel mercato immobiliare, e destinate ai nuclei familiari che vivono nella baraccopoli di via Quinto Ennio. Gli alloggi sono stati attribuiti tenendo conto delle diverse tipologie abitative, della distribuzione territoriale e delle esigenze dei singoli nuclei familiari. Una chiara risposta alla sottosegretaria Matilde Siracusano che aveva puntato l'indice contro i metodi di Trovato. Trovato sttolinea come siamo in presenza di 22 appartamenti di grande dimensione (oltre 90 mq); 4 appartamenti di media dimensione (tra 70 mq e 90 mq); 5 appartamenti di piccola dimensione (tra 45 mq e 70 mq), divisi peraltro 5 nella zona nord, 10 al centro e 16 a sud. "Tutti gli appartamenti sono stati completamente ristrutturati prima della consegna" sottolinea ancora Trovato. “Come si può vedere si tratta di alloggi decorosi, all’interno di palazzi e condomini, ristrutturati quando necessario, in regola con le normative in materia. Eppure tutto questo - conclude - secondo alcune dichiarazioni sbalorditive viene definito risanamento che non rispetta le persone e che tratta anziani e bambini come numeri”.

ArisMe entro giovedì 8 maggio trasmetterà all’ufficio commissariale l’elenco delle manifestazioni di gradimento delle nuove case da parte dei 31 nuclei familiari. Da lunedì 12 a lunedì 19 maggio le famiglie potranno visitare le nuove abitazioni e dal 20 maggio il sub commissario trasmetterà l’elenco al Comune di Messina che procederà con la consegna degli appartamenti. Dal momento della consegna gli assegnatari avranno 45 giorni di tempo per il trasloco. “A fronte di tutto questo imponente lavoro spiace leggere in un comunicato diffuso questa mattina una serie di affermazioni del tutto fuorvianti - prosegue il sub commissario Trovato - E’ falso che le famiglie siano state costrette a firmare le manifestazioni di gradimento; è grave inoltre l’utilizzo, nel comunicato, del termine ricatto; è falso che non sia stata data la possibilità di vedere fisicamente l’abitazione, dal momento che, come detto, a conclusione della fase di preventiva accettazione seguirà la visione delle case, nella settimana dal 12 al 19 maggio. Lo sbaraccamento di via Quinto Ennio è il primo, dal 2019, che coinvolge 31 nuclei familiari contemporaneamente, consentendo il concreto risanamento di una parte importante del rione Taormina”.