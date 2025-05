Aveva appiccato un incendio per "vendere" pascoli altrui: arrestato 59enne di Taormina

L’uomo, già arrestato lo scorso 13 marzo nell'ambito dell'operazione dei carabinieri e della Gdf coordinata dalle Dda di Messina e Catania, il 25 luglio avrebbe innescato l'incendio per bruciare i terreni perché si rigenerasse nuova erba e sfruttarli così per il pascolo, anche se i fondi non erano di sua proprietà ma solo limitrofi ai suoi possedimenti . In particolare, l'indagato avrebbe invitato vari allevatori a condurre il proprio bestiame nelle aree in questione, avviando trattative per "concedere" le stesse - benché senza titolo alcuno - in cambio di somme di denaro per migliaia di euro. L'uomo avrebbe vantato ingiustificatamente la disponibilità dei terreni e comportandosi di fatto come padrone degli stessi - a scapito dei legittimi proprietari- avrebbe esercitato un vero e proprio predominio sull'area al solo scopo di incendiarli e tramutarli in aree idonee al pascolo , in modo da affidarli dietro pagamento ai titolari di allevamenti.

In particolare, l'incendio del luglio 2023 era stato innescato nel comune di Taormina, in un'area che comprendeva un'intera collina dove erano presenti appezzamenti di terreno con annesse coltivazioni di privati, tra cui ulivi. Come emerso dall'indagine, durante le operazioni di appiccamento del fuoco, le fiamme si erano propagate in modo così rapido che l'indagato non sarebbe riuscito a spostare il suo camion, che andava distrutto, con due fucili che si trovavano al suo interno. Quel giorno infatti i venti avevano subito cambiamenti di direzione e intensità, causando la rapidissima propagazione delle fiamme che in poco tempo avevano interessato tutte le zone circostanti, rendendo particolarmente dispendiose le operazioni di spegnimento a cura del Corpo Forestale Regionale e dei Vigili del Fuoco.

Nelle giornate del 25 e 26 luglio 2023, l'impegno delle forze in campo nell'area per l'attività antincendio era stato notevole, anche nella considerazione che, oltre all'incendio in questione, si erano poi verificati altri episodi incendiari che avevano interessato altri Comuni.