Alla scoperta di una Messina inedita attraverso le sue “Bellezze Storiche”

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re con il patrocinio del Comune di Messina e della Città Metropolitana di Messina, prenderà ufficialmente il via sabato 10 maggio e si concluderà domenica 25 maggio. L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire le origini e il patrimonio storico-artistico della città, attraverso l’apertura straordinaria di quattordici siti di interesse culturale e monumentale.

Presenti il sindaco Federico Basile , l’assessore alla Cultura Enzo Caruso , la dirigente della VII direzione della Città Metropolitana Annamaria Tripodo , monsignor Roberto Romeo (Delegato Arcivescovile per la Basilica Cattedrale di Messina), il capo delegazione FAI di Messina Nico Pandolfino , il delegato del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina Vincenzo Parrino e il presidente dell’Associazione Roccaguelfonia Cristo Re, Nino Femminò .

“È un'iniziativa che si rinnova e si consolida – ha dichiarato il sindaco Basile – offrendo alla cittadinanza e ai visitatori l’opportunità di conoscere luoghi spesso poco accessibili, che raccontano la storia e l’identità della nostra città. Sostenere progetti come questo significa valorizzare il nostro patrimonio e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. L’assessore Caruso ha sottolineato: “Questo evento nasce dalla sinergia tra associazioni, enti, istituzioni religiose e universitarie, e testimonia come la cultura possa essere uno straordinario strumento di coesione sociale e promozione del territorio. Ogni sito racconta un pezzo di storia messinese, e riaprirli alla fruizione collettiva è un modo concreto per costruire memoria e identità”.