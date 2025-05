Taormina vara l’azienda speciale per la gestione degli immobili, l’opposizione non ci sta

«Taormina può considerarsi una città metropolitana e ha esigenze che non si possono affrontare senza strumenti come le società partecipate». È la tesi del sindaco Cateno De Luca, illustrata in Consiglio comunale poco prima del via libera alla seconda azienda speciale, la “Patrimonio Taormina”, nata per gestione, dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. A favore si è espressa la maggioranza, contraria l’opposizione, ad eccezione della consigliera Maria Rita Sabato che si è astenuta dando fiducia alle parole del primo cittadino.

Secondo l’esecutivo vi è un indubbio vantaggio economico nell’internalizzazione del servizio, perché gestire ogni immobile e progettarne il recupero costerebbe almeno 10 milioni di euro con affidamenti esterni, mentre la partecipata in tre anni spenderebbe 1.950.000 euro, con ricavi stimati da 450.000 euro del 2025 a 800.000 euro nel 2027.

