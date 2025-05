Strisce blu a Sant'Agata Militello, tregua tra impresa e Comune

Proseguirà regolarmente il servizio dei parcheggi a pagamento. Sembra, infatti, essersi placata la forte turbolenza tra il comune e la ditta “Traffic srl” gestore delle strisce blu che, come riferito, aveva espresso la volontà di risolvere anticipatamente il contratto quinquennale affidato nel 2021, annunciando per il 7 maggio la conclusione del servizio. L’impresa cosentina aveva denunciato inesattezze nella determinazione del valore della concessione a base di gara, tali da generare un’antieconomicità a proprio danno; il Comune aveva replicato respingendo al mittente le contestazioni e l’ipotesi di rinegoziazione del piano finanziario, diffidando la ditta a non interrompere il servizio.

Un botta e risposta che sembrava condurre ad uno stop repentino sulla via del contenzioso. Nelle ultime ore si è registrata quindi una nuova apertura, con la “Traffic” che ha espresso la propria disponibilità a proseguire l’attività senza soluzione di continuità, fino al prossimo 31 dicembre, nelle more dell’individuazione di alcune soluzioni operative nell’ottica della sostenibilità e funzionalità della gestione. Tra le proposte, il recupero della quota di tariffa giornaliera spettante già compresa nei verbali di accertamento, e l’ottimizzazione della rete dei parcometri. L’amministrazione comunale, opponendosi alla richiesta di aumento della tariffa oraria, aveva già sollecitato l’attivazione degli abbonamenti agevolati per i residenti e l’implementazione del personale addetto al controllo dei ticket, spesso purtroppo inopportunamente preso di mira nell’esercizio delle mansioni lavorative.